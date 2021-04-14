'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR((( - Son Dakika

'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((

14.04.2021 09:29

BAYBURT'a özgü lezzetlerden 'Bayburt ketesi?, 'coğrafi işaret tescil'i aldı.

BAYBURT'a özgü lezzetlerden 'Bayburt ketesi?, 'coğrafi işaret tescil'i aldı. Kentte açılan tandır ocağında pişirilen lezzet, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kentin yöresel lezzetlerinden tadı ve pişirilme şekliyle ün kazanan 'Bayburt ketesi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruldu. Yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutmuş Bayburt ketesi, başvuruların ardından coğrafi işaret tescili aldı. Uzun süre tazeliğini koruyan kete ve tandır ekmeği için girişimci Eyüp Bayrak da kent merkezinde tandır ocağı açtı. Coğrafi işaret tescilinin ardından yoğun sipariş alan Bayburt ketesi kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSTEDİK'

Şehirde tandır ekmeği imalatı yapan tek işletmeci olan Eyüp Bayrak, iş yerinde 5 kişiyi de istihdam ediyor. Tandır ketesinin çok sevildiğini ifade eden Bayrak, 'Özellikle sabah kahvaltılarında çok tercih ediliyor. Bizde insanlarımıza sunuyoruz. Keteyi yapmak için tereyağına, süte, tuza ve mayaya ihtiyaç var, bunların hepsini bir araya getiriyoruz. Hamurunu yoğurduktan sonra dinlenip, ekşimeye bırakıyoruz ve ekşidikten sonra keteler işleniyor ve yüzlerine yumurta sürülerek tandırlara yapıştırılıyor. Ketelerimiz tandırlarda piştikten sonra çıkartıyoruz, paketleyip hizmete sunuyoruz. Tandır ketesi ve ekmeği eskiden köylerde yapılırdı. Ancak şimdi yapılmıyor. Bizde bu özlemi gidermek ve kültürümüzü yaşatmak adına hem tandır ketesi hem de tandır ekmeğini üretiyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri müşterilerimiz iş yerimizden alabiliyor. Ayrıca ketelerimizi kargolarla çeşitli şehirlere de gönderiyoruz' dedi.

'ARTIK ESKİSİ GİBİ YAPILMIYOR'

Kete ustası Zehra Kızılaslan, 'Eskiden kete çok yapılırdı ama şimdi yapılmıyor. Bu kültürümüzü canlandırmak adına bizler yapıyoruz. Kete hamurunun içine tereyağı, süt, sıvıyağ, un ve maya koyuyoruz. Daha sonra mayalandırmaya bırakıyoruz, ardından da tandırlarda yapıyoruz' diye konuştu.

'HERKES BU LEZZETİ TATMALI'

Kete almaya gelen Kurban Atmaca ise, 'Sabahın ilk ışıklarıyla hanım çayı koydu, ben de tandırda yapılan ketelerimizi almak için geldim. Şimdi gidip kahvaltımızı yapacağız, herkesin bu lezzeti tatmasını isterim' dedi.

LEZZETİN SIRRI KÖY TEREYAĞI VE SÜTÜ

Sabahın ilk ışıklarıyla yakılıp hazırlanan tandırlar, belirli sıcaklığa ulaşıncaya kadar ketenin hamuru için hazırlıklar başlıyor. Ketenin malzemeleri için özellikle köy tereyağı ve sütü kullanılıyor. Daha sonra un, tuz ve maya ile karıştırıp hamur hazır hale getiriyor. Hazırlanan hamur mayalanması için bir süre bekletiliyor. Mayalanan hamur eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, önce elde sonra da merdane yardımıyla açılıyor, tandırlarda pişiriliyor.

'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((
'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((
'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((
'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR(((

Türkiye, Bayburt, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR((( - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var

Son Dakika Haberleri
09:36 Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı
09:31 Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı         
09:37
Altın alım-satımında yeni dönem! Artık yetki belgesi olmayan kuyumculuk yapamayacak Altın alım-satımında yeni dönem! Artık yetki belgesi olmayan kuyumculuk yapamayacak         
09:19
12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti 12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti         
09:00
AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir         
08:43
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Pes dedirten görüntü! 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi Pes dedirten görüntü! 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi         
04:05
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım         
23:04
Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı         
22:31
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar         
21:11
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 09:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'BAYBURT KETESİ' TESCİLLENDİ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR((( - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei