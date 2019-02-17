Son Dakika Haberleri: Bayburt Kızılay Şube Başkanlığı'na Çelik Seçildi

Bayburt Kızılay Şube Başkanlığı'na Çelik Seçildi

22 dakika önce

Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanlığı olağan kongresi gerçekleştirildi.

Bayburt Kızılay Şube Başkanlığı'na Çelik Seçildi, System.String[]
Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanlığı olağan kongresi gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının sadece Türkiye için değil dünya için de çok önemli ve uluslararası bir kuruluş olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ının özellikle son 16 yıllık süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesini hissettirmesiyle çok daha büyük ivme kazandığını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu hizmetler kapsamında başlıklar çok çeşitli. Temel gaye özellikle zorda olanın, eziyet çekenin, engelli kardeşlerimizden yetim kardeşlerimize kadar toplumumuzun dezavantajlı olarak ifade edilen kesimlerine ulaşılması konusunda çok kıymetli gayretler ortaya koyuyor. Bu kapsamda elbette kan bağışı da en önemli hizmetlerden bir tanesi. Bu hizmetlerin içerisinde beslenmeden barınmaya, kan bağışından kök hücre bağışına kadar önemli başlıklar altında çalışmalar yapılıyor."

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde, Zübeyde Çelik başkan seçildi.

Çelik, kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, amaçlarının maddi durumu iyi olmayan ve bakıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmak olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Bayburt, Kızılay, Güncel
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