Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı - Son Dakika

Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı

6 saat önce

Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı başladı.

Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı, System.String[]

Bayburt- Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı başladı.


Bayburt'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Bayburt-Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Sisinde etkisiyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 2400 rakamlı Kop Dağında ise yoğun kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.


Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı. - BAYBURT

Kop Dağı, Erzurum, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşına günler kala Uludağ'da oteller doldu
Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi Kar yağışının altında havuzun keyfini çıkarıyorlar Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
00:00 Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
23:54 Bakan Dönmez: "2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak" - Son Dakika
23:50 Ağrı'da etkisizleştirilen terörist AK Partili Savcı Küçük ve yeğeninin katillerinden biri çıktı - Son Dakika
23:47 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (3) - Son Dakika
23:46 FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (3) - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]