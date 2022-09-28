Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak

28.09.2022 15:04

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması'nı kazanan öğrenciler 9 Kasım'da yapılacak Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu açılışında ödüllerini alacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması'nı kazanan öğrenciler 9 Kasım'da yapılacak Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu açılışında ödüllerini alacak.

İstanbul'un yanı sıra Dede Korkut'un türbesinin de yer aldığı Bayburt'ta okuyan ortaokul ve lise öğrencileri, "Özüm Sözüm Dede Korkut" temalı yarışmaya katılacak eserlerini 12 Ekim'e kadar okullara teslim edecek. Komisyonun değerlendireceği eserler arasından kazananlar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 9 Kasım'da düzenlenecek sempozyumda ödüllerini alacak. Yarışmada her dalda ilk üçe girenler altınla ödüllendirilecek.

Bu kapsamda, Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler edebiyat ve resim derslerinde yarışma hazırlıklarına başladı.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aziz Bayramoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, edebiyat dersinde öğrencilerin yarışmayla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Dede Korkut'un kültürün en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Bayramoğlu, "Dede Korkut, sadece bizim dilimizle ilgili değil Türk coğrafyasının hem kültürü hem de diliyle ilgili bir kültürel mirası. Dede Korkut hem İslami kültürün hem de İslamiyet öncesi kültürün izlerini taşır. Binlerce yıllık bu kültürün çocuklarımıza miras olarak aktarılması bizim için önemli. Onu tanıtmak amacıyla bu yarışmaya katılıyoruz." dedi.

Şiir yarışmasına hazırlanan öğrencilerden 14 yaşındaki Musa Acet, geçmişten bugüne kendilerine ışık tutan Dede Korkut'la ilgili şiir yazdığını anlattı.

Acet, şiir yazmayı sevdiğini ifade ederek, "Böyle bir yarışma olduğunu Edebiyat öğretmenimiz bize söyledi. Ben de seve seve katıldım. Okullarda böyle yarışmaların hazırlanması güzel ve fayda sağlıyor. Bu konuda başarılı olanlar ön plana çıkıyor. Gelecekte iyi beyin cerrahı olmak istiyorum ve şiir yazmayı da sürdürmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

"Dede Korkut'u yaşatmak güzel"

Dede Korkut Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Dilvin Güreş, Dede Korkut'un yazıları ve hikayelerinde iyilik, güzellik, cömertlik ve sevginin olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bu zamanda kendi gözleriyle bu unsurları yansıtabilmelerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Güreş, "Dede Korkut'u yaşatmak güzel. Yarışmanın şartlarını çocuklara okudum. Boyalar serbest, önce küçük kağıtlara sonra da büyük kağıtlara geçirecekler." ifadelerini kullandı.

Okulun 9. sınıf öğrencisi Ela Çiçekli ise Türk'ün bilge atası Dede Korkut'u resmetmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Çiçekli, öğretmenlerinin yarışmayla ilgili bilgi vermesinin ardından yarışmaya katılmaya karar verdiğini ve çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Gelenek ve göreneklerimizi sevgi ve barışı bize çok iyi yansıttığı için ben de bunu resmime aktarıyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Dede Korkut, İstanbul, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

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