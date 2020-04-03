Bayburt M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bayburt M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bayburt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklular ile personelin Kovid-19 salgınına karşı korunması amacıyla ilk günden bu yana gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda kurumda düzenli dezenfekte işlemleri yapıldığı, hükümlü ve tutuklulara gerekli temizlik malzemelerinin dağıtıldığı, personel ve diğer kişilerin kuruma girmeden önce ateşlerinin ölçüldüğü, sürekli maske ve eldiven kullanmalarının sağlandığı vurgulandı.

Alınan diğer tedbirlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personel evlerine gönderilmeyip yapımı tamamlanan Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumunun kendileri için ayrılan kısmında barınmaları sağlanarak dışarı ile temasları en aza indirilmiştir. Uygulamaya göre gruplara ayrılan personel öncelikle 15 gün dışarı ile temas olmayacak şekilde burada barındırılacak, sonraki 15 günde ise tam zamanlı olarak kapalı ceza infaz kurumunda kalıp vardiya usulü çalışmaya devam edeceklerdir. 15 günün sonunda aynı şekilde önceden izole edilen grup görevi devralacak, süreç bu çalışma sistemi ile sürdürülecektir."

İzolasyon dışı tutulan cezaevi personelinden oluşturulan gönüllü grubun ise izolasyona tabi personelden dışarıda ailesi olanların ihtiyaçlarını karşılayacağının altı çizilen açıklamada, "Millet olarak yaşadığımız bu zor zamanlarda üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirme sevdası taşıyarak büyük bir fedakarlıkla çalışan Bayburt Ceza İnfaz Kurumu idareci ve personellerine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesine yer verildi.