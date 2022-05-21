Bayburt'ta mayısta kar manzarası - Son Dakika
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Bayburt'ta mayısta kar manzarası

21.05.2022 11:26

BAYBURT'ta, hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yüksek kesimler, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

BAYBURT'ta, hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yüksek kesimler, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Bayburt'ta etkili oldu. Bahar havasının yaşandığı kentte sıcaklığın aniden düşmesinin ardından kar yağışıyla yüksek kesimler, bembeyaz oldu. Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar, beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde ise kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.Mayıs ayında yağan kar sonrası manzarayı görüntüleyen Soner Türkoğlu, "Zorlu şartlarda yaşamaya devam ediyoruz. Dün geldik arabayla ama bugün bayağı bir kar yağdı. Biz de havanın açmasını bekliyoruz" dedi.


Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
Bayburt'ta mayısta kar manzarası
YORUMLAR
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar Bayburt'un yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar Haziran'a 10 gün var: Çaykara ve Bayburt'a kar yağdı Haziran'a 10 gün var: Çaykara ve Bayburt'a kar yağdı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bayburt'ta mayısta kar manzarası - Son Dakika
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