Son Dakika Haberleri: Bayburt Merkezli 2 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Bayburt Merkezli 2 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bayburt ve Ankara'daki operasyonda, biri muvazzaf astsubay 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Merkezli 2 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bayburt ve Ankara'daki operasyonda, biri muvazzaf astsubay 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu derecede faaliyet yürüttüğü, asker-emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu, Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatıyla hesap açtırdığı veya arttırımına giderek örgüte madde destek sağladığı ve yeni örgüte müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf astsubay 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Bayburt ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli arasında Bayburt İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay S.U, Ankara'da ikamet eden emekli emniyet müdürü V.E. ile E.Ş. ve N.P. olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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