Bayburt Merkezli 2 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bayburt ve Ankara'daki operasyonda, biri muvazzaf astsubay 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bayburt ve Ankara'daki operasyonda, biri muvazzaf astsubay 4 şüpheli gözaltına alındı.



Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu derecede faaliyet yürüttüğü, asker-emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu, Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatıyla hesap açtırdığı veya arttırımına giderek örgüte madde destek sağladığı ve yeni örgüte müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf astsubay 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, Bayburt ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli arasında Bayburt İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay S.U, Ankara'da ikamet eden emekli emniyet müdürü V.E. ile E.Ş. ve N.P. olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meral Akşener: Sarayın Günlük Harcaması 2 Trilyon Lira

BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım

Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm

Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor