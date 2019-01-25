Son Dakika Haberleri: Bayburt Merkezli 4 İldeki Uyuşturucu Operasyonu

Bayburt Merkezli 4 İldeki Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Bayburt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bayburt Merkezli 4 İldeki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bayburt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden H.K, A.S, Z.Y. ve A.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, U.K, M.D, Y.S, C.A.G. ile G.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uzun süreli takibin ardından Bayburt, Erzurum, Trabzon ve Van'da belirlenen adreslere 23 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Bayburt, Güncel
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