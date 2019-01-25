Bayburt Merkezli 4 İldeki Uyuşturucu Operasyonu

Bayburt
merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden H.K, A.S, Z.Y. ve A.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, U.K, M.D, Y.S, C.A.G. ile G.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Uzun süreli takibin ardından Bayburt, Erzurum
, Trabzon
ve Van
'da belirlenen adreslere 23 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.