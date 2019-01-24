Bayburt Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Bayburt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürünün de aralarında yer aldığı 5 zanlı yakalandı.
Bayburt
merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürünün de aralarında yer aldığı 5 zanlı yakalandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kadın mütevelli grubunda yer aldığı ve FETÖ içerisinde görev üstlendiği belirlenen 4 kadın ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara
, Bayburt, Erzurum
, Gaziantep
ve Ordu
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün kadın mütevelli grubundaki S.Ç, N.K, K.G. ve Y.Ö. ile meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü Mehmet S'yi gözaltına aldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:44 Kaynak: AA
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