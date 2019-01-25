Bayburt Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bayburt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 Ocak'ta gözaltına alınan 5 kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü Mehmet S'nin tutuklanmasına karar verdi.



Kadın şüpheliler S.Ç, N.K, K.G. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kadın mütevelli grubunda yer aldığı ve FETÖ içerisinde görev üstlendiği gerekçesiyle 4 kadın ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürünün yakalanması için operasyon başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında 24 Ocak'ta Ankara, Bayburt, Erzurum, Gaziantep ve Ordu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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