Son Dakika Haberleri: Bayburt Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bayburt Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

15 dakika önce

Bayburt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bayburt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Sivas, Amasya ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY'nin kadın mütevelli grubunda görev üstlendiği, ByLock kullandığı tespit edilen F.Ç, M.Y, E.S, N.T. isimli 4 kadın ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı ve darbe girişiminde rol aldığı belirlenen uzman çavuş G.Y. gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari durumda olan üsteğmen U.U. ile uzman çavuş İ.T'nin yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bayburt'a getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Bayburt, Güncel
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