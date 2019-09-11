Son Dakika Haberleri: Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Sokağı açıldı
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Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Sokağı açıldı

1 saat önce

Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi'nde, Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin katılımlarıyla Edebiyat Sokağı açıldı.

Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Sokağı açıldı, System.String[]

Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi'nde, Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin katılımlarıyla Edebiyat Sokağı açıldı.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milli İrade Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Edebiyat Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdiler. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli edebiyatçıların hayatlarından kesitlerin olduğu ve Türk Dili ve Edebiyatı hakkında önemli bilgilerin yer aldığı çalışmaları inceleyen Vali Epcim ve Başkan Pekmezci, çalışmalar hakkında okul müdürü Fikret Özbey'den bilgi aldılar.


"Edebiyat 'Edebiyat Sokağı'yla sevilecek"


Bayburt'ta lise öğrencilerine edebiyatı sevdirmek, daha kolay öğrenmelerini sağlamak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Edebiyat Sokağı" oluşturuldu.


Sınıfların bulunduğu koridorda oluşturulan sokakta; Türk edebiyatına yön veren şairler ve yazarların hayatları ve eserleri duvarlara ve sınıf kapılarına yazıldı. Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinin duvarlara nakşedilerek, öğrencilerin sadece derslerde gördükleriyle değil, duvarlardaki resimlerle, şiirlerle kültürlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olunduğunu ifade eden okul müdürü Fikret Özbey, "Öğrencilerimizin örtük öğrenme metoduyla bilgi hazinelerini genişletmeleri için bu çalışmayı yaptık. Öğrencilerimizden gelen fikirlere göre sokağımızı geliştireceğiz. Öğrenciler, tenefüs saatlerinde edebiyatımıza değer katan şahsiyetlerin fotoğraflarının ve şiirlerinin eşliğiyle zamanlarını değerlendirecek. Sokağı hazırlamamda yardımlarını esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim." dedi. - BAYBURT

Anadolu Lisesi, Edebiyat, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:59 Kaynak: İHA
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