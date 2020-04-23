Bayburt Müftülüğü ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Müftülüğü ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika

Bayburt Müftülüğü ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı ulaştırdı

6 saat önce

Bayburt Müftülüğü, "Bu Ramazan Benim Bir Kardeş Ailem Olsun" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı dağıttı.

Bayburt Müftülüğü ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı ulaştırdı, System.String[]

Bayburt Müftülüğü, "Bu Ramazan Benim Bir Kardeş Ailem Olsun" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı dağıttı.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yerleri kapanan ve evde kalmak zorunda kalan kişilerin manevi ve maddi desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da katılımıyla bu kişilere yönelik kampanya başlattıklarını anlatan Başoğlu, şunları kaydetti:

"Kampanya ile 450 paket gıda yardımı dağıtılıyor. Gıda paketleri ramazandan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Doğumdan ölüme her zaman halkımızın yanında ve onlarla iç içe bir aile olan Vefalı Din Gönüllüsü meslektaşlarıma teşekkür ediyor, salgının bir an önce ülkemizden ve insanlıktan uzaklaştırılmasını, ramazan ayının hayırlı olmasını, tüm sıkıntılarımızdan kurtulmamıza vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hasan Başoğlu, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:56 Kaynak: AA

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