Bayburt Müftülüğü ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika

Bayburt Müftülüğü, "Bu Ramazan Benim Bir Kardeş Ailem Olsun" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımı dağıttı.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yerleri kapanan ve evde kalmak zorunda kalan kişilerin manevi ve maddi desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da katılımıyla bu kişilere yönelik kampanya başlattıklarını anlatan Başoğlu, şunları kaydetti:

"Kampanya ile 450 paket gıda yardımı dağıtılıyor. Gıda paketleri ramazandan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Doğumdan ölüme her zaman halkımızın yanında ve onlarla iç içe bir aile olan Vefalı Din Gönüllüsü meslektaşlarıma teşekkür ediyor, salgının bir an önce ülkemizden ve insanlıktan uzaklaştırılmasını, ramazan ayının hayırlı olmasını, tüm sıkıntılarımızdan kurtulmamıza vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."