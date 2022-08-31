Bayburt'ta yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika
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Bayburt'ta yaz Kur'an kursları sona erdi

31.08.2022 12:57
Bayburt'ta yaz Kur'an kursları sona erdi

Bayburt Müftülüğünce açılan ve 5 bin 624 öğrencinin eğitim aldığı yaz Kur'an kursları sona erdi.

Bayburt Müftülüğünce açılan ve 5 bin 624 öğrencinin eğitim aldığı yaz Kur'an kursları sona erdi.

Karasakal Cami yaz Kur'an kursunda kapanış programı düzenlendi. Program kapsamında öğrencilere cami imam hatibi Ahmet Ertaç ile müezzin Ömer Karaca tarafından çeşitli hediyeler verildi.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde milyonlarca öğrencinin Kur'anla buluştuğunu söyledi.

Bayburt'ta da 5 bin 624 öğrencinin eğitim aldığını belirten Başoğlu, "Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah bu rakam her geçen yıl katlanarak artacak. Yaz Kur'an kurslarında fedakarca eğitim öğretim veren hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Evlatlarını yaz Kur'an kurslarına gönderen kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Ömer Karaca, Bayburt, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika

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