Bayburt O¨zel I·darespor'da koronavirüs şoku

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt O¨zel I·darespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edildi.

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt O¨zel I·darespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edildi. Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu Pazar gu¨nu¨ oynanacak Elazıgˆ mac¸ı o¨ncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronaviru¨s (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır" açıklamasında bulundu. Bayburt'ta yarın saat 15.00'te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Bayburt'ta yarın saat 15.00'te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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