Son Dakika Haberleri: Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilecek
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilecek

1 saat önce

Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilerek derelere salınacak.

Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilecek, System.String[]

Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilerek derelere salınacak.


Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince 'Alabalık Popülasyonu Güçlendirme' çalışmaları devam ediyor. 2013 yılında başlatılan orman içi sularının alabalık popülasyonunun güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, Bayburt'un bazı derelerinden anaç Alabalık alındı. Alınan anaçlar Maçka'da bulunan üretme istasyonuna gönderildi. Burada Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilerek, bu yavrular daha sonra anaçların alındığı derelere salınacak.


2014- 2018 döneminde Bayburt'un muhtelif 321 bin adet Alabalık yavrusunun salındığı kaydedildi. - BAYBURT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi
İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]