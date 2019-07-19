Son Dakika Haberleri: Bayburt OSB'ye 250 kişilik istihdam sağlayacak yeni yatırım
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Bayburt OSB'ye 250 kişilik istihdam sağlayacak yeni yatırım

2 saat önce

Organize Sanayi Bölgesi'ne ihracata yönelik bir yatırım daha geliyor.

Bayburt OSB'ye 250 kişilik istihdam sağlayacak yeni yatırım, System.String[]
Organize Sanayi Bölgesi'ne ihracata yönelik bir yatırım daha geliyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan Bayburt OSB'ye bir biri ardına yeni yatırımlar geliyor. Türk patentli inovatif yapı malzemesi EPS Blok üretimi için Arslantürk Group tarafından hayata geçirilen 70 milyon liralık yatırımın ardından OSB'de ihracata yönelik üretim gerçekleştirecek bir firma için daha tahsiste bulunuldu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren İstanbul merkezli Tasarasta firması ilk etapta 250 kişilik istihdam sağlaması öngörülen fabrika için Bayburt'u tercih etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden firma yetkilileri Akın Akdağ ile Bülent Öztürk yatırım hakkında bilgiler verdi.

Vali Pehlivan, ilgili konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunduğu Akdağ ile Öztürk'e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette Bayburt OSB Müdürü Murat Türkoğlu da yer aldı. - BAYBURT
Bayburt, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
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