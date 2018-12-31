Son Dakika Haberleri: Bayburt Osb'ye Organik Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Bir Yatırım Daha

Bayburt Osb'ye Organik Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Bir Yatırım Daha

1 saat önce

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilerek bir yatırım için daha yer tahsisinde bulunuldu.

Bayburt Osb'ye Organik Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Bir Yatırım Daha, System.String[]
Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilerek bir yatırım için daha yer tahsisinde bulunuldu.

Alt yapı eksiklikleri giderilen ve yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunan Bayburt OSB aldığı yatırımlara her geçen gün yenisini ekliyor. Bölgede inşaatı devam eden fabrikaların yanı sıra yeni yeni yatırımlar için girişimciler yer tahsis talebinde bulunuyor. Daha önce yerli yapı kimyasalı, havalandırma sistemleri ve plastik boru imalatı için tahsis anlaşması gerçekleştirilen firmalara ek olarak tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterecek yeni bir firma daha OSB'den yer tahsisi talebinde bulundu. Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık firması yetkilileri konuyla ilgili olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Vali Pehlivan makamında görüştüğü MÜSİAD Başkanı Erdal Şentürk, firma temsilcileri Remzi Dursunkaya ve Rıdvan Sağdıç'tan yatırım hakkında bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, Bayburt'un organik tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu ve bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde çok önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek planlanan yatırımın "Organik Üretim" faaliyetlerini profesyonel bir anlayışla ele alması bakımından faydalı olacağını belirtti.

Vali Pehlivan bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu firma sahiplerine ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Firma sahipleri Remzi Dursunkaya ile Rıdvan Sağdıç ise Vali Pehlivan'a yatırımlara ve yatırımcılara göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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