Bayburt Özel İdare'de yeni yönetim göreve başladı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve zor günler geçiren Bayburt Özel İdare Spor'da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Yurt dışında bulunan Başkan Şemsettin Çalışkan ve bir kaç yöneticinin telekonferansla katıldığı toplantının en önemli konusu, transfer yasağının kaldırılması ve sarı-siyahlı takımın 2. Lig'de kalması oldu.

Yurt dışında bulunan ve pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkan, iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını, yeni yönetimle hedeflerinin Bayburt Özel İdare Spor'u layık olduğu yere taşımak olduğunu söyleyerek, "Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar transfer yasağını kaldırıp, takımın ihtiyacı olan mevkilere nokta transferler yaparak, 2. yarı maçlarını psikolojik olarak daha rahat ortamda oynanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte diğer hedefimiz ise şehrimizin kulübü olan Bayburt Özel İdare Spor'u bu sene 2. ligde tutmayı başarabilmektir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

21 yöneticisi bulunan Bayburt Özel İdare Spor'un yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;BAŞKAN: Şemsettin ÇalışkanASBAŞKAN: Hayrettin KoçyiğitBAŞKAN VEKİLLERİ: Süleyman Seyhan , Süleyman Ağın, Süreyya Türkmenli, Kenan AktürkGENEL KAPTAN: Enis AslanFUTBOL ŞUBESİ SORUMLUSU: Şükrü KayalıBASIN SÖZCÜSÜ: Selahattin Ekrekli TESİSLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ: Muammer KobalMUHASİP ÜYE: Fırat Kocabey

DİĞER ÜYELER: Hakan Tali, Alparslan Demirhan, İsrafil Kahraman, Hicabi Durmuş, Celil Kahraman, Ömer Yardımcı, Sefa Yıldız, Mete Emir, Abubekir Altındaşoğlu, Adem Köse