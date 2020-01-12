Bayburt Özel İdare Spor: 0-0

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Yalçın Taşkun Fırat, Barkın Güdü, Şenol BektaşELAZIĞSPOR: Ahmet - Yiğitcan, Ahmet, Murat, Kadir, Cengizhan, Murathan (Dk.69 Fırat), Ömer Faruk Aydemir, Tufan (Dk.81 Cihan Aslan), Cihan Canpolat (Dk.62 Eren), Ömer YıldızBAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alican - Alper (Dk.80 Selçuk), Okan, Bilal (Dk.60 Mert), Zafer, Rahmi, Doğan (Dk.90 Serkan), Yusuf, Muhammet, İsmet, OnurSARI KARTLAR: Murat Ceylan, Ahmet Burak, Kadir (Elazığspor) - Rahmi (Bayburt Özel İdare Spor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Elazığspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kaldı.23'üncü dakikada Cengizhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü.61'inci dakikada Onur'un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.