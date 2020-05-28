Bayburt Özel İdare Spor'da Ali Nail Durmuş dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor'da teknik direktörlüğe Ali Nail Durmuş getirildi.

Bayburt Özel İdare Spor, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde hem kalan maçlar hem de yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 28 haftada topladığı 35 puanla 13'üncü sırada bulunan Karadeniz'in sarı siyahlı ekibinde başkanlığa seçilen Tamer Saka, ilk adımını teknik direktörlük için attı. Başkan Saka, takımın başına yıllarca Bursaspor ve Fenerbahçe'de top koşturan Ali Nail Durmuş'u getirdi. Durmuş, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Tamer Saka, "Türk futbolunun başarılı ismi olan Ali Nail Durmuş'la her konuda alaşma sağladık. Hocamız Türk futbol tarihindeki başarılı kimliği ve örnek duruşuyla yıllardır Türk futboluna hizmet etti, gelecek nesillere örnek oldu. Yaptığımız anlaşma neticesinde Ali Nail Durmuş hocamıza Bayburtsporumuzu teslim ettik. Futbolumuza, Bayburtumuza ve Bayburtsporumuza hayırlı olsun" dedi.

49 yaşındaki teknik adam Ali Nail Durmuş da Bayburt Özel İdare Spor'da çalışacağı için mutlu olduğunu belirtti.