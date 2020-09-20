Bayburt Özel İdare Spor - Elazığspor maçı ertelendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Bayburt Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü saat 15.00'de Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt Özel İdare Spor-Elazığspor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Bayburt Özel İdare'de 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.