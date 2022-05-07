SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta - Son Dakika
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SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta

07.05.2022 18:19

SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'taAn Zentrum Bayburt Özel İdare Spor - Ergene Velimeşe Spor: 1-0BAYBURT, (DHA) - An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup son hafta maçında Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup ederek normal sezonu 66 puanla 5'inci sırada tamamladı...

SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor - Ergene Velimeşe Spor: 1-0

BAYBURT, (DHA) - An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup son hafta maçında Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup ederek normal sezonu 66 puanla 5'inci sırada tamamladı ve Play-Off'a kaldı.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan karşılaşmada 3 bine yakın taraftarının desteği ile karşılaşmaya başlayan ev sahibi ekip, 4'üncü dakikada İlker Sayan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıda da bulduğu pozisyonları harcayan Karadeniz temsilcisi skoru korumasını bildi ve sahadan 1-0 galip ayrılarak Play-Off'a kalma başarısı gösterdi. Aynı puana sahip Silahtaroğlu Van Spor ise kendi sahasında Niğde Anadolu FK'yı 4-2 yenmesine rağmen 66 puan ve averajla Play-Off'u kaçırdı. Maç sonrası sarı siyahlı futbolcuların sevinci görülmeye değerdi.

SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
SPOR Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta

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Kaynak: DHA

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