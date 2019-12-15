Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2 - Son Dakika Spor

Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare Spor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.


Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı. - BAYBURT

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Bayburt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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