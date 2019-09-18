Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin Çalışkan
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Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin çalışkan oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin çalışkan oldu.
Bayburt Özel İdare Spor'da yapılan Olağan Genel Kurulunda Kulüp Başkanı Muhammet Karaoğlu olmuştu. Sezon öncesinde kulüp başkanlığına getirilen Karaoğlu, ligin ikinci haftasında Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından istifa etti. Yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından kulüp başkanlığına iş adamı Şemsettin Çalışkan'ı getirdi. Şemsettin Çalışkan mevcut yönetim kurulunda da görev almıştı. - BAYBURT
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