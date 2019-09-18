Son Dakika Haberleri: Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin Çalışkan
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Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin Çalışkan

2 saat önce

Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin çalışkan oldu.

Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin Çalışkan, System.String[]

Bayburt Özel İdare Spor'un yeni başkanı Şemsettin çalışkan oldu.


Bayburt Özel İdare Spor'da yapılan Olağan Genel Kurulunda Kulüp Başkanı Muhammet Karaoğlu olmuştu. Sezon öncesinde kulüp başkanlığına getirilen Karaoğlu, ligin ikinci haftasında Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından istifa etti. Yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından kulüp başkanlığına iş adamı Şemsettin Çalışkan'ı getirdi. Şemsettin Çalışkan mevcut yönetim kurulunda da görev almıştı. - BAYBURT

Şemsi Tebrizi, Bayburt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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