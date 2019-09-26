Son Dakika Haberleri: Bayburt özel idarespor: 2-4
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Bayburt özel idarespor: 2-4

1 saat önce

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Ersin Erbay (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Tolga (xx), Uğur (xx), Onur (x), İlke (x) (Dk. 102 Burhan x), Ali Kaan (xx), Eray (xx) (Dk. 90+3 Muhammet x), Taha x (Dk. 35 Rotman x), Bjarnason (x), Ergin (xx), Hadzic (x) (Dk.

Bayburt özel idarespor: 2-4, System.String[]

STAT: Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Ersin Erbay (xx)
AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Tolga (xx), Uğur (xx), Onur (x), İlke (x) (Dk. 102 Burhan x), Ali Kaan (xx), Eray (xx) (Dk. 90+3 Muhammet x), Taha x (Dk. 35 Rotman x), Bjarnason (x), Ergin (xx), Hadzic (x) (Dk. 79 Erhan xx)
BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Yunus Emre (xx), Alper (xx), İsmet (xx), Ethem (xx), Mahmut (xx), Bilal (xxx), Azad (xxx), Sinan (xxx), Haydar (xxx) (Dk. 104 Yusuf x), Nevzat (x) (Dk. 10 Emre (Dk. 115 Sertan xx), Tayyib (xx) (Dk. 90+2 Burak x)
SARI KARTLAR: Ali Kaan (Akhisar) - Haydar (Bayburt)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 2 sezonun finalisti Akhisarspor, 3'üncü tur maçında evinde Bayburt Özel İdarespor'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada seri penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Konuk ekipte Azad, Bilal, Sertan ve Sinan penaltı atışlarını gole çevirirken, Akhisarspor'da Ergin ve Muhammet penaltıdan golü bulan isimler oldu. Ev sahibi ekipte Burhan ve Bjarnason penaltı atışlarından faydalanamadı.

23'üncü dakikada Ergin'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hadzic'in şutunda top yandan auta gitti.
33'üncü dakikada konuk ekipten Emre'nin sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği plase şutta top direğe çarparak oyun alanına döndü.
42'nci dakikada Ergin'in defans arkasına attığı topla buluşan Hadzic'in şutunuda kaleci Yunus Emre gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.
50'nci dakikada Bayburt atağında Haydar'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tayyib'in şutunda top Lukac'a çarparak kornere gitti.
76'ncı dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eray'ın direkt kaleye gönderdiği şutta topu kaleci Yunus Emre direk dibinden çıkardı. Normal süre ve uzatmalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucu Bayburt temsilcisi tur atlayan taraf oldu: 2-4.


Ali Kaan, Bayburt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
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