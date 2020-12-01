Bayburt Özel İdarespor'da Bülent Topuzoğlu dönemi
01.12.2020 09:59
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da, geçen hafta istifa eden teknik direktör Ali Nail Durmuş'un yerine takımın başına Bülent Topuzoğlu getirildi.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da, geçen hafta istifa eden teknik direktör Ali Nail Durmuş'un yerine takımın başına Bülent Topuzoğlu getirildi.
Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkan, Bülent Topuzoğlu ile tüm şartlarda anlaşma sağladıklarını, deneyimli teknik adamın bugün kente geleceğini açıkladı. Kulübe ve şehre yabancı olmayan Bülent Topuzoğlu, 1998-1999 sezonunda Bayburtspor'da, 2013-2014, 2015-2016 ve son olarak bu sezon 3 ay Bayburt Özel İdarespor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
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