Bayburt Özel İdarespor'da pozitif vaka 25'e ulaştı - Son Dakika

Bayburt Özel İdarespor'da pozitif vaka 25'e ulaştı

13.11.2020 09:41
Bayburt Özel İdarespor'da pozitif vaka 25'e ulaştı, System.String[]

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 18 futbolcunun korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 18 futbolcunun korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Pozitif vaka sayısı 25'e ulaştı.

Tarsus İdman Yurdu ile cumartesi oynanacak maç öncesi yapılan korona virüs test sonucunda 18 futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasıyla, Bayburt özel İdarespor'da pozitif vaka sayısı 25'e ulaştı. 22 futbolcu, 1 masör, 1 antrenör ve 1 sportif direktörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra yarın saat 13.00'da Tarsus İdman Yurdu ile oynanacak maçın ertelendiği öğrenildi.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu cumartesi günü oynanacak Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 18 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır"

Öte yandan sarı-siyahlı takımda, yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında da korona virüs tespit edilmesi üzerine, Elazığspor karşılaşması ertelenmişti. - BAYBURT

Bayburt Özel İdarespor'da pozitif vaka 25'e ulaştı
Bayburt Özel İdarespor'da pozitif vaka 25'e ulaştı

Koronavirüs, Futbolcu, Bayburt, Tarsus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburt Özel İdarespor'da pozitif vaka 25'e ulaştı - Son Dakika Spor


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