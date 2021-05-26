Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı

26.05.2021 17:31
Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı, System.String[]

Bayburt Özel İdarespor sezonun ikinci yarısında anlaştığı Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı.

Bayburt Özel İdarespor sezonun ikinci yarısında anlaştığı Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı.

Bayburt Valiliğinde gerçekleşen imza töreninde yeni sezon için Bayburt Özel İdarespor ile anlaşan Yılmaz, şampiyonluk sözü verdi. Bayburtspor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburtspor'un geçen sezonda başarılı bir ikinci devre geçirdiğini ifade ederek, "Geçen yıl çok başarılı bir ikinci yarı geçirdik, ikinci yarının çok başarılı geçmesinin sebebi ise kulübe her türlü desteği verenlerin olması oldu. Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkan'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Geçen yılı çok güzel bir şekilde atlattık" dedi.

Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkan'ın onursal başkan olarak yönetimde yer alacağını söyleyen Epcim, Çalışkan'ın maddi ve manevi desteğini bu süreçte devam ettireceğini fakat yeni kulüp başkanı olarak Celil Çalışkan ile devam edileceğini kaydetti. Yılmaz'ın iddialı bir hoca olduğunu belirten Epcim, "Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de önemli bir isim bu isimle çalışacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Celil Çalışkan'a yeni sezonda vereceği destekten ötürü teşekkür eden Epcim, yeni dönemde şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaklarının sözünü vererek, "Bir dahaki yıl Bayburtspor'u şampiyon yapmak için elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız" diye konuştu.

İmza töreninde söz alan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Yıllar boyunca hizmet etmekten mutluluk duyduğum Bayburt Özel İdarespor adına yapılacak olan her çalışmayı Bayburt Belediye Başkanı olarak geçmişte verdiğimiz desteklerin bundan sonra devam edeceğini ifade etmek isterim" dedi. Bayburtspor için belediye olarak tüm maddi ve manevi tüm desteği vereceklerini söyleyen Pekmezci, yeni sezon için anlaşma sağlayan Yılmaz'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yeni sözleşmeyle Bayburtspor'da yola devam eden Yılmaz, geçen seneki süreçte zor şartlarda ikinci yarıya başladıklarını ifade ederek başarılı bir yarı devre geçirdiklerini vurguladı. Yılmaz, kulübün borcu olmadığını belirterek, borcun olmamasının yeni sezonda hedef koymak için önemli bir yere sahip olduğunu savundu. Geçen sezondan ilk 11 oyuncudan 9'u ile yola devam edileceğinin altını çizen Yılmaz, "temel gücümüz mevcut oyuncu grubumuzun devam edecek olması, henüz anlaşmaları yapılmadı fakat 4 tanesi bizim önemli oyuncularımız geri kalan 5 oyuncularımızla görüştüm onlarda devam edecek. İyi takımın 9 oyuncusunun devam etmesi çok önemli bir artı. Bizi kuvvetli kılan bir unsur" diye konuştu.

Yapılan sözleşmeden mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, yeni sezonda herkese ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Bayburtlulara şampiyonluk sözü verdi.

İmza törenine Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburtlu işadamı Muhammet Karaoğlu, Bayburtspor Özel İdarespor Yeni Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, Bayburt Özel İdarespor Sportif Direktör Şerif Bayram basın mensupları katıldı.

İmza töreni imzaların atılmasının ardından, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BAYBURT

Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı
Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı

Hükmü Pekmezci, Cüneyt Epcim, Hakan Yılmaz, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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