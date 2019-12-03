Son Dakika Haberleri: Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular engelli öğrenciler ile maç yaptı
Son Dakika Spor Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular engelli öğrenciler ile maç yaptı - Son Dakika Spor

Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular engelli öğrenciler ile maç yaptı

6 saat önce

Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler ile futbol maçı yaptı.

Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular engelli öğrenciler ile maç yaptı, System.String[]

Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler ile futbol maçı yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdaresporlu oyuncular, Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrenciler ile Genç Osman Stadyumu'nda düzenlenen antrenmanda bir araya gelerek futbol oynadı.

Bayburt Özel İdarespor Yönetim Kurulu üyesi Şerif Bayram, yaptığı açıklamada engellilik konusunda toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla futbolcular ile özel eğitim alan öğrencileri buluşturduklarını belirtti.

Bayram, "Bu birliktelikteki amacımız onların dünyalarında uzaktan seyrettikleri veya erişemedikleri futbolcular ile kaynaştırıp birleştirmek ve mutluluklarına ortak olmaktı. Engelsiz bir dünya için engelleri ortadan kaldırmak, onların dünyalarına ortak olmak ve onları da yaşadığımız ana ortak etmek adına tüm insanlığı duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcular ile çift kale maç yapan öğrenciler daha sonra kalecilere penaltı atışı yaptı.

Etkinlik, futbolcular ile öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bayburt, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi
Udinese'nin gözü Dorukhan'da! Beşiktaş'a teklif yapacaklar Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:49:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular engelli öğrenciler ile maç yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]