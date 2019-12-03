Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular engelli öğrenciler ile maç yaptı

Bayburt Özel İdaresporlu futbolcular, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler ile futbol maçı yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdaresporlu oyuncular, Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrenciler ile Genç Osman Stadyumu'nda düzenlenen antrenmanda bir araya gelerek futbol oynadı.

Bayburt Özel İdarespor Yönetim Kurulu üyesi Şerif Bayram, yaptığı açıklamada engellilik konusunda toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla futbolcular ile özel eğitim alan öğrencileri buluşturduklarını belirtti.

Bayram, "Bu birliktelikteki amacımız onların dünyalarında uzaktan seyrettikleri veya erişemedikleri futbolcular ile kaynaştırıp birleştirmek ve mutluluklarına ortak olmaktı. Engelsiz bir dünya için engelleri ortadan kaldırmak, onların dünyalarına ortak olmak ve onları da yaşadığımız ana ortak etmek adına tüm insanlığı duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcular ile çift kale maç yapan öğrenciler daha sonra kalecilere penaltı atışı yaptı.

Etkinlik, futbolcular ile öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.