Bayburt polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti - Son Dakika

Bayburt polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti

6 saat önce

Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik ettiBAYBURT'ta, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, çevredeki yurda ulaşınca, 29 lise öğrencisi etkilendi.

Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti

BAYBURT'ta, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, çevredeki yurda ulaşınca, 29 lise öğrencisi etkilendi. Yayılan yoğun biber gazından etkilenen öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Zahid Mahallesi'ndeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde eğitim görev polis adaylarına, toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yayılan biber gazı, merkezinin yakındaki Eğitim Kampüsü Yurdu'na ulaştı. Yurtta kalan lise öğrencileri yoğun biber gazından etkilenerek, fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 29 öğrenci, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bayburt polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti

Bayburt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
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