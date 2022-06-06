Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı - Son Dakika
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Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı

06.06.2022 14:42
Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel'e gazilik unvanı verildi.

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel'e gazilik unvanı verildi. Gazilik unvanı için 2019 yılından beri hukuk mücadelesi veren Günel, 3 yıllık mücadelesinin ardından gazi unvanına sahip oldu.

Günel, 1994 yılında görevini icra ederken, terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonunda ağır yaralanmıştı. Yaralandıktan sonra da işine devam eden Günel, 2017 yılında Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne getirildikten 1 yıl sonra rütbe alarak 1. sınıf emniyet müdürü oldu. 2019 yılında gazilik unvanı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuran Günel'in başvuru talebi reddedildi.

SGK'nın ret kararını mahkemeye taşıyan Günel, Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurarak hukuki süreci başlattı. Günel'in başvurusunu değerlendiren mahkeme malullüğün tespiti ve rapor için Günel'i Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık raporunda Günel'in göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları açısından 6'ncı derece, ortopedik açıdan 6'ncı derece malul olduğu tespit edildi.

Günel, kararın ardından, gazilik unvanına kavuştuğundan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Meslek hayatımın en büyük unvanı" dedi. Gazilik unvanını onurla taşıyacağını söyleyen Günel, mesleğe devam edeceğini ve hizmetlerimi sürdüreceğini bildirdi. - BAYBURT

Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı
Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı
Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı
Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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