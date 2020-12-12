Bayburt sessizliğe büründü - Son Dakika

Bayburt sessizliğe büründü

12.12.2020 13:07
Bayburt sessizliğe büründü, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Bayburt'ta büyük oranda uyuldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Bayburt'ta büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 11 Aralık 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bayburt'ta cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlamanın birinci gününde sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araç ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Öte yandan Bayburt'ta, korona virüs tedbirleri kapsamındaki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak dostları unutulmadı.

Sokak hayvanlarının mağdur olmaması amacıyla, belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarını beslemek için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kentin dört bir tarafında belirlenen noktalara yemler bırakılarak bu süreçte yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi. - BAYBURT

Bayburt sessizliğe büründü

Koronavirüs, Pazartesi, Bayburt, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt sessizliğe büründü - Son Dakika


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