Bayburt Son

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MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 41,67Kullanılan Oy : 8.171Geçerli Oy : 8.079Katılım Oranı : % 76,63PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,54.565AK PARTİFATİH YUMAK% 35,762.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|84
|Toplam Seçmen
| :
|25.034
|Açılan Sandık
| :
|35
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,67
|Kullanılan Oy
| :
|8.171
|Geçerli Oy
| :
|8.079
|Katılım Oranı
| :
|% 76,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|% 56,5
|4.565
|AK PARTİ
|FATİH YUMAK
|% 35,76
|2.889
|İYİ PARTİ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|% 2,8
|226
|CHP
|KAĞAN ERASLAN
|% 1,75
|141
|DİĞER
|% 1,65
|133
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN NURİ TEMÜR
|% 1,31
|106
|BTP
|NEVRİYE ZOR
|% 0,16
|13
|DSP
|MURAT ÇİKOT
|% 0,04
|3
|TKP
|ÖZGÜN CAN
|% 0,02
|2
|MEHMET EMİR
|MEHMET EMİR
|% 0,01
|1
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYDINTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 93,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|% 61,43
|680
|AK PARTİ
|FATİH ERASLAN
|% 35,68
|395
|DİĞER
|% 1,9
|21
|SAADET PARTİSİ
|SEZGİN İSTEMİ
|% 0,81
|9
|BTP
|ZEYNEP YEŞİL
|% 0,09
|1
|DSP
|HAFİZE BAŞER
|% 0,09
|1
DEMİRÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 77,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ARSLAN GÜRER
|% 73,59
|872
|MHP
|HİCABİ KURTULMUŞ
|% 21,69
|257
|İYİ PARTİ
|NECATİ FİDAN
|% 1,6
|19
|CHP
|MUHAMMET YEŞİL
|% 1,52
|18
|SAADET PARTİSİ
|HASİP NİYAZİOĞULLARI
|% 1,35
|16
|BTP
|ALİ HAYDAR AYVAZ
|% 0,25
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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