Bayburt Son

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1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 42Açılan Sandık Oranı : % 50Kullanılan Oy : 9.731Geçerli Oy : 9.561Katılım Oranı : % 77,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,85.431AK PARTİFATİH YUMAK% 35,743.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|84
|Toplam Seçmen
| :
|25.034
|Açılan Sandık
| :
|42
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Kullanılan Oy
| :
|9.731
|Geçerli Oy
| :
|9.561
|Katılım Oranı
| :
|% 77,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|% 56,8
|5.431
|AK PARTİ
|FATİH YUMAK
|% 35,74
|3.417
|İYİ PARTİ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|% 2,58
|247
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN NURİ TEMÜR
|% 1,65
|158
|CHP
|KAĞAN ERASLAN
|% 1,63
|156
|DİĞER
|% 1,34
|128
|BTP
|NEVRİYE ZOR
|% 0,16
|15
|TKP
|ÖZGÜN CAN
|% 0,03
|3
|DSP
|MURAT ÇİKOT
|% 0,03
|3
|MEHMET EMİR
|MEHMET EMİR
|% 0,03
|3
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYDINTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 92,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|% 61,82
|821
|AK PARTİ
|FATİH ERASLAN
|% 37,05
|492
|SAADET PARTİSİ
|SEZGİN İSTEMİ
|% 0,98
|13
|BTP
|ZEYNEP YEŞİL
|% 0,08
|1
|DSP
|HAFİZE BAŞER
|% 0,08
|1
DEMİRÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ARSLAN GÜRER
|% 73,52
|872
|MHP
|HİCABİ KURTULMUŞ
|% 21,67
|257
|İYİ PARTİ
|NECATİ FİDAN
|% 1,69
|20
|CHP
|MUHAMMET YEŞİL
|% 1,52
|18
|SAADET PARTİSİ
|HASİP NİYAZİOĞULLARI
|% 1,35
|16
|BTP
|ALİ HAYDAR AYVAZ
|% 0,25
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 Kaynak: AA
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