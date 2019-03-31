Bayburt Son
39 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 42Açılan Sandık Oranı : % 50Kullanılan Oy : 9.737Geçerli Oy : 9.564Katılım Oranı : % 77,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,795.431AK PARTİFATİH YUMAK% 35,733.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|84
|Toplam Seçmen
| :
|25.034
|Açılan Sandık
| :
|42
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Kullanılan Oy
| :
|9.737
|Geçerli Oy
| :
|9.564
|Katılım Oranı
| :
|% 77,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|% 56,79
|5.431
|AK PARTİ
|FATİH YUMAK
|% 35,73
|3.417
|İYİ PARTİ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|% 2,58
|247
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN NURİ TEMÜR
|% 1,69
|162
|CHP
|KAĞAN ERASLAN
|% 1,63
|156
|DİĞER
|% 1,32
|126
|BTP
|NEVRİYE ZOR
|% 0,16
|15
|MEHMET EMİR
|MEHMET EMİR
|% 0,04
|4
|TKP
|ÖZGÜN CAN
|% 0,03
|3
|DSP
|MURAT ÇİKOT
|% 0,03
|3
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYDINTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 92,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|% 61,82
|821
|AK PARTİ
|FATİH ERASLAN
|% 37,05
|492
|SAADET PARTİSİ
|SEZGİN İSTEMİ
|% 0,98
|13
|BTP
|ZEYNEP YEŞİL
|% 0,08
|1
|DSP
|HAFİZE BAŞER
|% 0,08
|1
DEMİRÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ARSLAN GÜRER
|% 73,52
|872
|MHP
|HİCABİ KURTULMUŞ
|% 21,67
|257
|İYİ PARTİ
|NECATİ FİDAN
|% 1,69
|20
|CHP
|MUHAMMET YEŞİL
|% 1,52
|18
|SAADET PARTİSİ
|HASİP NİYAZİOĞULLARI
|% 1,35
|16
|BTP
|ALİ HAYDAR AYVAZ
|% 0,25
|3
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi