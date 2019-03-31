Bayburt Son

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3 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 51Açılan Sandık Oranı : % 60,71Kullanılan Oy : 11.856Geçerli Oy : 11.595Katılım Oranı : % 78,48PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,876.594AK PARTİFATİH YUMAK% 35,744.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|84
|Toplam Seçmen
| :
|25.034
|Açılan Sandık
| :
|51
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60,71
|Kullanılan Oy
| :
|11.856
|Geçerli Oy
| :
|11.595
|Katılım Oranı
| :
|% 78,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|% 56,87
|6.594
|AK PARTİ
|FATİH YUMAK
|% 35,74
|4.144
|İYİ PARTİ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|% 2,53
|293
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN NURİ TEMÜR
|% 2,1
|243
|CHP
|KAĞAN ERASLAN
|% 1,56
|181
|DİĞER
|% 0,89
|103
|BTP
|NEVRİYE ZOR
|% 0,14
|16
|MEHMET EMİR
|MEHMET EMİR
|% 0,08
|9
|TKP
|ÖZGÜN CAN
|% 0,06
|7
|DSP
|MURAT ÇİKOT
|% 0,04
|5
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYDINTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|% 57,35
|1.077
|AK PARTİ
|FATİH ERASLAN
|% 41,69
|783
|SAADET PARTİSİ
|SEZGİN İSTEMİ
|% 0,8
|15
|DSP
|HAFİZE BAŞER
|% 0,11
|2
|BTP
|ZEYNEP YEŞİL
|% 0,05
|1
DEMİRÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 77,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ARSLAN GÜRER
|% 73,52
|872
|MHP
|HİCABİ KURTULMUŞ
|% 21,67
|257
|İYİ PARTİ
|NECATİ FİDAN
|% 1,69
|20
|CHP
|MUHAMMET YEŞİL
|% 1,52
|18
|SAADET PARTİSİ
|HASİP NİYAZİOĞULLARI
|% 1,35
|16
|BTP
|ALİ HAYDAR AYVAZ
|% 0,25
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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