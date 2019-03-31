Son Dakika Haberleri: Bayburt Son

Bayburt Son

3 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 51Açılan Sandık Oranı : % 60,71Kullanılan Oy : 11.856Geçerli Oy : 11.595Katılım Oranı : % 78,48PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,876.594AK PARTİFATİH YUMAK% 35,744.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 51
Açılan Sandık Oranı : % 60,71
Kullanılan Oy : 11.856
Geçerli Oy : 11.595
Katılım Oranı : % 78,48


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,876.594
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,744.144
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,53293
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 2,1243
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,56181
DİĞER% 0,89103
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1416
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,089
TKPÖZGÜN CAN% 0,067
DSPMURAT ÇİKOT% 0,045
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 57,351.077
AK PARTİFATİH ERASLAN% 41,69783
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,815
DSPHAFİZE BAŞER% 0,112
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,051
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,52872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,67257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,6920
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,3516
BTPALİ HAYDAR AYVAZ% 0,253

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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