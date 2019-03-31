Son Dakika Haberleri: Bayburt Son

Bayburt Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 57Açılan Sandık Oranı : % 67,86Kullanılan Oy : 13.221Geçerli Oy : 12.919Katılım Oranı : % 78,37PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 57,47.416AK PARTİFATİH YUMAK% 35,44.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 57
Açılan Sandık Oranı : % 67,86
Kullanılan Oy : 13.221
Geçerli Oy : 12.919
Katılım Oranı : % 78,37


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 57,47.416
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,44.573
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,54328
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 2,28294
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,61208
DİĞER% 0,3646
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1418
DSPMURAT ÇİKOT% 0,1114
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,1114
TKPÖZGÜN CAN% 0,068
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 57,351.077
AK PARTİFATİH ERASLAN% 41,69783
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,815
DSPHAFİZE BAŞER% 0,112
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,051
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,77872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,74257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,6920
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,2715

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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