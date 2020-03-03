Bayburt'ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar atıldı - Son Dakika

Bayburt'ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar atıldı

18 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan 1 milyon 420 bin lira bütçeli "Bayburt Bilim ve Sanatla Geleceğini Tasarlıyor" projesinde imzalar atıldı.

Bayburt'ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar atıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan 1 milyon 420 bin lira bütçeli "Bayburt Bilim ve Sanatla Geleceğini Tasarlıyor" projesinde imzalar atıldı.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı eş finansmanıyla desteklenecek proje ile istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimcilik ile yenilikçiliğe katkı sağlayacak eğitim merkezlerinin kurulması planlanıyor. İçerisinde kodlamadan, robotik ve üç boyutlu tasarıma, astronomiden, yabancı dil ve görsel sanatlara kadar birden çok atölyenin yer alacağı merkezde ayrıca öğrenci, genç ve öğrenimlerini tamamlamış 18- 24 yaş aralığındaki işsizlere müzik, zeka oyunları, drama, model uçak, drone, ahşap işleme ve meslek edindirme gibi branşlarda eğitimler verilecek. Projenin uygulanmasına yönelik ilk adımlar atıldı. Bayburt Valiliği'nde düzenlenen törende KUDAKA ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.


Projenin Bayburt için hayırlı olmasını temenni eden Vali Cüneyt Epcim, proje tutarının 1 milyon 280 bin lirasının KUDAKA, kalan kısmın ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eş finansman yöntemiyle karşılanacağını kaydetti. Vali Epcim, projeden etkili sonuç elde edilebilmesine yönelik üniversite başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların desteğine işaret etti.


Sözleşme tarafları İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen de projenin Bayburt için hayırlı olmasını diledi.


İmza töreninde Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek ve ilgili diğer kurum temsilcileri yer aldı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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