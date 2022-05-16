10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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10 düzensiz göçmen yakalandı

16.05.2022 16:09

Bayburt'ta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Bayburt'ta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayburt- Erzurum kara yolu uygulama noktasında Trabzon istikametine giden bir minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan 10 Afganistan uyruklu kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerden 5'i sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Küçük yaşta olduğu tespit edilen 5'i ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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