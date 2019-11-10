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Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Bayburt'ta törenlerle anıldı.

Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Bayburt'ta törenlerle anıldı.


Anma etkinliklerinin ilk bölümü Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından iki dakikalık Saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek sirenler çalınıp, İstiklal Marşı okundu.


Çelenk sunma törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Garnizon Komutan vekili Yarbay Recai Yılmaz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve askeri erkan, kamu ve özel kuruluş temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen okulların öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.


Yapılan törenin ardından, Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Şair Zihni Kültür Merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi.


Milli İrade Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından organize edilen programda protokol konuşmalarının ardından


şiirler okunarak Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. Daha sonra ise 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Programa Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Bayburt Garnizon Komutan Vekili Yarbay Recai Yılmaz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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