Bayburt'ta 100-150 yıllık sandıkların yer aldığı 'Sandıkların Hikayesi' yarışması sona erdi

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen ve 100-150 yıllık sandıkların yer aldığı 'Sandıkların Hikayesi' yarışması sona erdi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile Üreten Eller Bayburt Kadın Festival Komitesi ortaklığınca "Sandıkların Hikayesi" adlı yarışma düzenlendi. Yarışmada jürinin ön elemesinden geçen 100- 150 yıllık 10 adet sandık sergilenerek hikayeleri anlatıldı.

Geçmişin güzel günlerine perde aralamak ve gelecek nesillere bu güzelliklerin aktarılmasını sağlamak için düzenlenen yarışmada bazı sandıkların hikayeleri katılımcıları duygulandırdı.

Yarışma sonunda birinci gelen iki sandığa çeyrek altın, diğer yarışmacılara ise gram altın hediye edildi.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Kenan Yavuz, "Sandıklar; Anadolu'nun ruhudur, el emeği göz nuru çeyizlerin buluşma mekanıdır. Hatıraların, nice sırların, mutlulukların ve hüzünlerin, evlerin en güzel köşelerinde zamana meydan okuyan güzellikleridir. Kültür mirasımızı görünür kıldığımız için Avrupa'da yılın müzesi olduk. Çünkü biz kaldık, Anadolu kaldık. Etkinliği birlikte organize ettiğimiz Üreten Eller Bayburt Kadın Festival Komitesi üyelerine, başkanına teşekkürler" dedi.

Öte yandan yarışma öncesinde kadınlar bol bol halay çekerek eğlenceli dakikalar yaşadı. - BAYBURT