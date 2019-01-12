Bayburt'ta "100 Günde 200 Eğitim" Programları Başladı

Bayburt
'ta, çiftçi ve besicilere yönelik "100 Günde 200 Eğitim" programının ilk toplantısı yapıldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan
, merkeze bağlı Çayıryolu
köyünde düzenlenen toplantıda, Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan bilgilendirme programlarının olumlu geri dönüşleri olduğu için bu yıl da devam edeceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl ülke genelinde buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi için çalışma başlatıldığını anımsatan Pehlivan, Bayburt'un bu çalışmadaki en başarılı illerden olduğunu belirtti.
Pehlivan, buzağı ölümlerini ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da azaltmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "İstatistiklere göre sevindirici sonuçlar elde edildi. Buzağı ölüm oranları yüzde 16-17'lerden 5-6'lara kadar geriledi. Böylece toplamda 10 milyon liranın üzerinde kaynak tasarrufu sağlandı. Yani çiftçi ve besicilerimizin cebinde 10 milyon lira kaldı." dedi.
Vali Pehlivan, çiftçi ve besicilere devlet desteklerinden yararlanmalarını tavsiye etti.
İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Müftüsü Hasan Başoğlu
, Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut
'un da katıldığı toplantıda uzmanlar, çiftçi ve besicilere bilgi aktardı.