Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı

02.03.2021 15:28
Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı, System.String[]

Bayburt'ta tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıflar bugün eğitim öğretime açıldı.

Bayburt'ta tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıflar bugün eğitim öğretime açıldı. Orta riskli iller kategorisinde bulunan Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, girmiş olduğumuz yeni normalleşme dönemi ile açılan okulları ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu öğrenci ve öğretmenlerle buluşarak hasret giderdi. Sağlıklı ve huzur içinde başarılı bir eğitim-öğretim dönemi temennisinde bulunan Karakaşoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2 Mart 2021 itibariyle ortaöğretimde 13 lisede 4 bin 389 öğrenci ile seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlandığını kaydetti.

Karakaşoğlu, "Merkezdeki 17 ilkokulda 3 bin 151 öğrenci, 26 ortaokulda ise 3 bin 52 öğrenci seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze 3 gün de uzaktan eğitim ile eğitim - öğretime başlamıştır.

12 birleştirilmiş sınıflı okulda 208 öğrenci ile, 13 ilkokulda 768 öğrenci ile, Ortaokul ve İmam Hatip ortaokulların da 850 öğrenci ile,

7 adet anasınıfı da 94 öğrenci ile, 9 adet anaokulunda 456 öğrenci olmak üzere tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanmıştır." dedi. - BAYBURT

Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı
Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı
Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı
Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı

Bayburt, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı         
11:56
Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda         
11:52
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor         
11:01
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta 12 bin 968 öğrenci tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei