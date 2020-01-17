Bayburt'ta 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bayburt'ta 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

6 saat önce

Bayburt'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bayburt'ta 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı, System.String[]

Bayburt'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Halit Benek, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, veliler ve öğretmenler katıldı.


Öğrencilere karne dağıtan Vali Yardımcısı Benek, sohbet ettiği öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Tatili dinlenerek ve eğlenerek en iyi şekilde değerlendirmeleri yanında kitap okumalarını da isteyen Benek, "Karnelerinizde belki not kırıkları olabilir. Bunlar da zaman içerisinde giderilir, fazla dert etmeyin ama gidermek için de gayret sarf edin. İnşallah eğitim hayatınızın diğer safhalarında da başarılarınız artarak devam eder. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.


Protokol üyeleri daha sonra öğrencilere karnelerini takdim etti. - BAYBURT

Bayburt, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]