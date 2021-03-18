Bayburt'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

BAYBURT (İHA) – 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bayburt Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kutlama töreni Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz ile Belediye Başkan Vekili Çetin Köse ve ŞAGDER Başkanı Selami Köksal tarafından şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından İhtiram Mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Törene katılanlarca saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunması sonrasında konuşmalar yapıldı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Yüzbaşı Sema Saraçoğlu Akat tarafından yapılan konuşmaların ardından Vali Epcim, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Vali Epcim, şehitlik defterine düştüğü notta Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kıvanç ve gururla yad ettiklerini ifade etti. Çanakkale Zaferi'nin azim ve fedakarlıklarla elde edildiğine işaret eden Vali Epcim, kendilerine bırakılan mukaddes emanete şehitler huzurunda sadakatle bağlı olduklarını bir kez daha yinelediklerini belirterek, " Satırlarında Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren, güçlünün değil haklının galip çıktığı medeniyet tarihinin en büyük mücadelelerinden biridir. Çanakkale Zaferi, ölüm indirmede göğe, ölü püskürtmede yere nazire yapan şanlı ordumuzun kahramanlık narasıdır. Çanakkale, inancın ve zaferin destanıdır. Milletimizin her ferdi, bugün bu şuurla, birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla geleceğe yürümekte, atalarının mirasına bu idrakle sahip çıkmaktadır. Bu vesileyle gururla yad ettiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, devletimiz ve milletimizin bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı şekilde gazilerimize ve aziz milletimize Yüce Allah'tan sağlık ve esenlik dolu yarınlar diliyorum." dedi.

Tören dua edilmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Bayburt Şehitliği'nde düzenlenen törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri emniyet, jandarma ve askeri yetkililerin yanı sıra ilgili kurum personeli katıldı. - BAYBURT