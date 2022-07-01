Bir grup vatandaşın da katıldığı çalışmalar, Albat'ın en son görüldüğü bölge olan Soğanlı Dağı civarındaki yaylalarda devam ediyor.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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