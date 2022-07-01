Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı

01.07.2022 19:36
Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi için arama çalışması yapılıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi için arama çalışması yapılıyor.

Hacı Ali Efendi Mahallesi'nde yaşayan Recep Albat'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince Albat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir grup vatandaşın da katıldığı çalışmalar, Albat'ın en son görüldüğü bölge olan Soğanlı Dağı civarındaki yaylalarda devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: AFAD: 'Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Son dakika haber: AFAD: 'Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement