Şehir merkezinde 6 Haziran'da sokaklarda bir süre dolaşan inekler, daha sonra Genç Osman Mahallesi'ndeki markete girdi. Reyonlar arasında kısa süre gezinerek yiyecek arayan inekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta 2 ineğin markete girdiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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