Bayburt'ta 2 ineğin markete girip reyonlar arasında dolaşması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Şehir merkezinde 6 Haziran'da sokaklarda bir süre dolaşan inekler, daha sonra Genç Osman Mahallesi'ndeki markete girdi. Reyonlar arasında kısa süre gezinerek yiyecek arayan inekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.
İneklerin markette dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alışveriş sırasında karşılarında inekleri gören vatandaşların şaşkınlık yaşaması da kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta 2 ineğin markete girdiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika