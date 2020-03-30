Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı
6 saat önce
Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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