Bayburt\'ta 200 Üretici Aileyi Desteklemenin Mutluluğu Yaşanıyor

Bayburt'ta Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi ile küçükbaş hayvan sayısında bir yılda beş kata yakın artış sağlandı. Projenin başlangıcında 27 bin civarında olan küçükbaş hayvan sayısı aradan geçen bir yıllık süre zarfında 130 bine dayandı. Proje kapsamında üreticilere bugüne kadar 20 bin koyun dağıtımı yapıldı. Karlıca Köyü'nde ikamet eden yetiştirici Yakup Şen, projeden temin edilen küçükbaş hayvanlarını Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal'ın katıldığı törenle teslim aldı.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bir yıldır önemli bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Proje kapsamında hayvanlarını teslim alan Yakup Şen ile Bayburt'ta iki yüzüncü üreticiyi desteklediklerini belirten Vali Epcim, "Esasında Kasım aylarında yüz seksen kadar üreticiye ulaşmıştık. Kasım ayı ile bu dönem arasında projeye biraz ara verildi. Fakat bundan sonra projemizin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. " diye konuştu.

Vali Epcim, Bayburt ölçeğinde 200 yetiştiricinin desteklenmesinin büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

Küçükbaş hayvancılık potansiyelinin bu rakamın çok daha üzerinde olduğuna vurgu yapan Vali Epcim, "2 ile 5 milyon arasında küçükbaş hayvanı barındıracak yayla ve mera ortamımızın olduğunu bilmekteyiz. Bu manada koyunculuğun en stratejik üretim alanlarından biri olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu proje kapsamında çok önemli gelişmeler yaşanmakta. 27 bin ile başladığımız koyunculuğun 120 binli rakamlara ulaştığını bir kez daha ifade ediyorum. Bu da bir buçuk yılda elde edilen başarı olarak göze çarpmakta. Bu projeyi bundan sonra da destekleyeceğimizi, koyunculuğun geliştirilmesi adına üretim yapmak isteyen üreticilerimizi desteklemek istediğimizi bir kez daha bildirmek istiyoruz. " İfadelerini kullandı.

Vali Epcim, projeye katkı ve destekleri dolayısıyla Milletvekili Fetani Battal başta olmak üzere Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası'na teşekkür etti.

Milletvekili Fetani Battal da yetiştirici Yakup Şen'e hayırlı olsun dileklerini bildirdi. Şen'in başvurusu sonrası yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı ve projeden yararlanmaya hak kazandığını kaydeden Milletvekili Battal, "20 bininci koyunumuzun teslim töreninde beraberiz. Bayburt'ta arazi şartlarının koyunculuğa çok uygun olduğunu hepimiz müşahede ediyorduk. Yeniden bu rakamlara ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki; bu tür girişimler Bayburt ekonomisinin can damarı olmaya devam edecektir. " şeklinde konuştu.

Milletvekili Battal, projeden yararlanan yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulunarak bol kazanç diledi.

Karlıca Köyü'nde düzenlenen törene Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yusuf Akbal, Ziraat Bankası Bayburt Şube Müdürü Ertuğrul Yeniçeri ile vatandaşlar katıldı.

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